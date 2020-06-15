https://ria.ru/20200615/1572922260.html
Источник назвал дату возобновления пусков "Союзов" из Французской Гвианы
2020-06-15T03:13
2020-06-15T03:13
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
союз
роскосмос
французская гвиана
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французская гвиана
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космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана, оаэ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Пуск российской ракеты-носителя "Союз"
со спутником ОАЭ
с космодрома Куру во Французской Гвиане
, отложенный с марта, намечается в середине октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 планируется на 17 октября", - сказал собеседник агентства.
Запуск Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом", который решили заменить на запасной. Однако в середине марта космодром Куру пришлось временно закрыть из-за COVID-19, поэтому старт "Союза" был отложен на 15 сентября, а затем на 1 октября.
Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из неисправного "Фрегата" и в конце апреля возвратились в Россию. В начале июня специалисты снова прибыли в Куру для устранения утечки окислителя из данного "Фрегата".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".