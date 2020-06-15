Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ на участках за пределами РФ, следует из календарного плана ЦИК.

Более 629 тысяч россиян хотят проголосовать по поправкам через приложение

Более 629 тысяч россиян хотят проголосовать по поправкам через приложение

Кроме того, с 15 июня начнется голосование групп граждан, проживающих за пределами территории РФ, которые находятся в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.