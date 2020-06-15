Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572922155.html
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
2020-06-15T02:58
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803869_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_a8ba5fb3f0999411677c00201900c552.jpg
https://ria.ru/20200614/1572919774.html
https://ria.ru/20200615/1572920955.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572922155.html?chat_room_id=1572922155
Новости
ru-RU
378
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803869_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_a8ba5fb3f0999411677c00201900c552.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803869_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_ab088520c6b883cec9077cafa66879a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803869_276:0:2324:2048_1200x0_80_0_0_5c5a957c295f8869858efa83ad11a5ed.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, конституция рф, владимир путин, политика

Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

02:58 15.06.2020
378
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ на участках за пределами РФ, следует из календарного плана ЦИК.
Как заявляла ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, 250 участков для голосования по Конституции России откроют в 144 странах.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Вчера, 22:21Голосование по поправкам в Конституцию
Более 629 тысяч россиян хотят проголосовать по поправкам через приложение
Территориальная избирательная комиссия вправе разрешить проголосовать всем участникам на одном или нескольких участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, говорится в порядке проведения голосования, принятом ЦИК.
Кроме того, с 15 июня начнется голосование групп граждан, проживающих за пределами территории РФ, которые находятся в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
00:18Голосование по поправкам в Конституцию
В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
810006
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Девушки в автомобиле
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
В "Авито" отметили рост спроса на детские коляски после самоизоляции
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 67 случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Микроскоп
Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Заявки на электронное голосование по Конституции подали 540 тысяч человек
Знаки доллара на табло курса валют
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве
"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Скорая помощь
Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
06:18В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
06:09В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Лента новостейМолния