Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ на участках за пределами РФ, следует из календарного плана ЦИК.
Как заявляла ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, 250 участков для голосования по Конституции России откроют в 144 странах.
Территориальная избирательная комиссия вправе разрешить проголосовать всем участникам на одном или нескольких участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, говорится в порядке проведения голосования, принятом ЦИК.
Кроме того, с 15 июня начнется голосование групп граждан, проживающих за пределами территории РФ, которые находятся в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.