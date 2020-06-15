https://ria.ru/20200615/1572922119.html
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
2020-06-15T02:45
2020-06-15T05:26
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481816_0:0:3070:1727_1200x0_80_0_0_0b788672defabe874651c7d93ad68cc0.jpg
https://ria.ru/20200614/1572891656.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572680839.html
сиэтл
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572922119.html?chat_room_id=1572922119
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481816_0:0:3070:1727_1200x0_80_0_0_0b788672defabe874651c7d93ad68cc0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481816_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_2400256b5f1465440ea751801792b0a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481816_0:0:2048:2048_1200x0_80_0_0_c97616c593f8a5e1e9d0dfed7cffb7fe.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, сша, в мире
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле
, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
"Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!" — написал Трамп в Twitter.
Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Офицерам полиции отдали приказ покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.