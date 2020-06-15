Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Дважды в одну реку: последняя попытка Трампа Дональду Трампу 14 июня исполняется 74 года. Возраст почтенный, но именинник полон идей и планов. Главный из них – победить на предстоящих выборах. А они явно станут для него испытанием. Может быть, самым большим в жизни.