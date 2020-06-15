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Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
2020-06-15T05:26
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, сша, в мире

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

02:45 15.06.2020 (обновлено: 05:26 15.06.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".

"Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!" — написал Трамп в Twitter.

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Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Офицерам полиции отдали приказ покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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