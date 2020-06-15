Суд рассмотрит дело о нападении рыбаков из КНДР на пограничников

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении одного из Находкинский городской суд в Приморье в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников.

По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК , при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.

В понедельник в 15.30 (08.30 мск) планируется рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков. Рассмотрение дел в отношении еще двух иностранцев назначено на 16 и 17 июня в 15.30 (08.30 мск).

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.