Суд рассмотрит дело о нападении рыбаков из КНДР на пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК, при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
6 ноября 2019, 12:25Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
В понедельник в 15.30 (08.30 мск) планируется рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков. Рассмотрение дел в отношении еще двух иностранцев назначено на 16 и 17 июня в 15.30 (08.30 мск).
В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
20 сентября 2019, 12:55В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР