Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В понедельник 15 июня в 11.00 назначено оглашение приговора Полу Уилану. С учетом того, что дело слушалось в закрытом режиме, по закону оглашаются только вводная и резолютивная части приговора", - сказала собеседница агентства.
Процесс занял полтора месяца, после чего суд удалился в совещательную комнату. В прениях сторон обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима. В последнем слове Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. В СИЗО американец неоднократно просил разрешить ему звонки родителями, добиться этого удалось спустя 16 месяцев под стражей.
Американец жаловался на здоровье. Российские врачи следили за его самочувствием, однако Уилан просил разрешить его осмотр англоговорящим медикам. Поздно вечером 27 мая его самочувствие резко ухудшилось, он обратился к администрации следственного изолятора "Лефортово" и сразу после осмотра врачами медсанчасти был направлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. На следующий день Уилану провели операцию по удалению грыжи в паховой области. В стационаре он провел несколько дней, затем его вернули в СИЗО.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение шло в закрытом от посторонних режиме. Посол США в РФ Джон Салливан заявлял, что считает суд над Уиланом непрозрачным.
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