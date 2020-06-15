Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

"В понедельник 15 июня в 11.00 назначено оглашение приговора Полу Уилану. С учетом того, что дело слушалось в закрытом режиме, по закону оглашаются только вводная и резолютивная части приговора", - сказала собеседница агентства.

Процесс занял полтора месяца, после чего суд удалился в совещательную комнату. В прениях сторон обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима. В последнем слове Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. В СИЗО американец неоднократно просил разрешить ему звонки родителями, добиться этого удалось спустя 16 месяцев под стражей.