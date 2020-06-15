В России подведут итоги конкурса президентских грантов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги второго в 2020 году конкурса Итоги второго в 2020 году конкурса президентских грантов подведут в понедельник в РФ.

Заседание координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов пройдет в режиме видеоконференцсвязи. На заседании будут определены получатели грантов президента РФ - победители второго конкурса 2020 года. Также члены комитета определят порядок и сроки проведения третьего специального конкурса президентских грантов 2020 года.

На участие в конкурсе были поданы рекордные 11 085 проектов – впервые общее количество превысило 11 тысяч. Свои инициативы представили 9241 некоммерческая организация из всех регионов страны. При этом 2564 организации участвуют в конкурсе впервые.

Список победителей будет опубликован на сайте Фонда президентских грантов после заседания Координационного комитета. Стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 июля.

По итогам первого конкурса 2020 года гранты на общую сумму 4,092 миллиарда рублей получили 2017 организаций из всех регионов страны. Общий годовой грантовый фонд составляет 8 миллиардов рублей.

В соответствии с распоряжением президента РФ, Фонду президентских грантов было дополнительно выделено 3 миллиарда рублей из президентского резервного фонда на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом и его негативными последствиями.