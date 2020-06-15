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В России подведут итоги конкурса президентских грантов
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общество

В России подведут итоги конкурса президентских грантов

02:25 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги второго в 2020 году конкурса президентских грантов подведут в понедельник в РФ.
Заседание координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов пройдет в режиме видеоконференцсвязи. На заседании будут определены получатели грантов президента РФ - победители второго конкурса 2020 года. Также члены комитета определят порядок и сроки проведения третьего специального конкурса президентских грантов 2020 года.
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На участие в конкурсе были поданы рекордные 11 085 проектов – впервые общее количество превысило 11 тысяч. Свои инициативы представили 9241 некоммерческая организация из всех регионов страны. При этом 2564 организации участвуют в конкурсе впервые.
Список победителей будет опубликован на сайте Фонда президентских грантов после заседания Координационного комитета. Стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 июля.
По итогам первого конкурса 2020 года гранты на общую сумму 4,092 миллиарда рублей получили 2017 организаций из всех регионов страны. Общий годовой грантовый фонд составляет 8 миллиардов рублей.
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В соответствии с распоряжением президента РФ, Фонду президентских грантов было дополнительно выделено 3 миллиарда рублей из президентского резервного фонда на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом и его негативными последствиями.
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году и на сегодняшний день провел семь конкурсов. В общей сложности на все проведенные конкурсы были поданы 62,6 тысячи проектов от 24 тысяч НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тысячи проектов на общую сумму более 26 миллиардов рублей.
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