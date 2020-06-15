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COVID-19 может привести к диабету или его осложнениям, считают ученые
2020-06-15T04:42
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коронавирус covid-19, великобритания, франция, италия, общество

COVID-19 может привести к диабету или его осложнениям, считают ученые

02:03 15.06.2020 (обновлено: 04:42 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Коронавирус может привести к развитию диабета у здоровых людей и серьезным осложнениям у людей с ранней стадией диабета, следует из статьи международной группы ученых из Великобритании, Австралии, Франции, Италии и ряда других стран, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.
Ученые отмечают, что между коронавирусом и диабетом существует "связь двустороннего характера". С одной стороны, диабет связан с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.
"От 20% до 30% пациентов, которые умерли от COVID-19, страдали диабетом", — пишут ученые.
С другой стороны, у пациентов с COVID-19 наблюдались недавно возникший диабет или тяжелые метаболические осложнения ранее имевшегося диабета, включая диабетический кетоацидоз и гиперосмолярность (крайняя степень нарушения метаболизма. — Прим. ред.), для которых необходимы исключительно высокие дозы инсулина.
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Ученые отмечает, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, связывается с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (АПФ2), рецептором, который находится в ключевых метаболических органах и тканях, включая клетки поджелудочной железы, жировую ткань, тонкую кишку и почки.

"Таким образом, вполне вероятно, что SARS-CoV-2 может вызвать множественные изменения метаболизма глюкозы, которые могут осложнить патофизиологию ранее существовавшего диабета или привести к новым механизмам заболевания... В совокупности эти наблюдения подтверждают гипотезу о потенциальном вызывающем диабет эффекте COVID-19", — отмечается в статье.

При этом ученые отмечают, что на данный момент неясно, сохраняются ли изменения метаболизма глюкозы, которые происходят при в тяжелой форме COVID-19, или исчезают, когда инфекция проходит.
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