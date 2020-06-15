Украина "открывает небо" для международных авиарейсов

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Украина в понедельник возобновляет международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Авиакомпании начали продажу билетов, но число направлений сначала будет ограничено: улететь можно в те страны, которые готовы открыть границы для иностранцев, а некоторым прибывшим на Украину придется провести две недели на изоляции или в обсервации в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава Украины, число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 31 154, умерли 889 человек, 14082 выздоровели.

Открытое небо

Государственная погранслужба Украины в понедельник по распоряжению правительства открывает погранпункты и пункты контроля в аэропортах. Однако улететь с Украины можно будет только в те страны, которые откроют свои границы иностранцам.

"Прерогатива в открытии границ остается для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете", — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

По данным министерства инфраструктуры, с понедельника граждане Украины без каких-либо ограничений смогут улететь в том числе в США, Турцию, Албанию. Также возобновляется авиасообщение с Великобританией. Но Британия обязывает прибывших иностранцев находиться две недели на карантине.

С 27 июня с Украины можно будет улететь в Тунис, но там придется пройти тест на коронавирус.

Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения на въезд в Евросоюз из третьих стран до 30 июня. При этом украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук говорил, что регулярное авиасообщение по маршруту Киев-Амстердам начнется уже с 15 июня.

"Авиакомпания KLM намерена летать три раза в неделю по маршруту Амстердам-Киев …с 15 июня", — сказал Карпук агентству "Укринформ". По его словам, уже с 16 июня аналогичный рейс будет выполнять украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Билеты в продаже

Крупные авиакомпании, в том числе украинские, возобновили продажу авиабилетов по разным направлениям. Авиакомпания Wizz air открыла продажу билетов из Киева в разные страны ЕС с 16 июня. Любой желающий может приобрести билет на рейс в Ригу (Латвия), Афины (Греция), Биллун (Дания), Вильнюс (Литва), Лиссабон (Португалия). С 17 июня можно купить билеты в Лондон (Великобритания), Вена (Австрия), Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Варшава (Польша), Таллин (Эстония).

Крупная украинская авиакомпания SkyUP после объявления о возобновлении международного авиасообщения предложила с 17 июня рейсы из Киева в Милан (Италия) и обратно, а также из Неаполя (Италия) в Киев. С 20 июня есть возможность приобрести билеты на рейс Киев-Рим-Киев (Италия).

С июля большинство авиакомпаний начинают продавать авиабилеты практически в любую точку мира.

РИА Новости не удалось получить официальный комментарий какой-либо авиакомпании, предлагающей рейсы в страны ЕС, могут ли у пассажиров возникнуть проблемы с пересечением границы в стране прибытия. Источник в одной из авиакомпаний заявил РИА Новости, что руководство пока не понимает окончательно, как будут осуществляться перевозки в страны, у которых еще закрыты границы для иностранцев.

Международный аэропорт "Борисполь" под Киевом планирует с понедельника обслуживать по 15 рейсов в день, однако не исключено, что из-за низкого спроса на авиабилеты некоторые рейсы отменят.

"С понедельника у нас есть в плане 15 регулярных рейсов, это согласно заявлениям. Будут ли они выполняться, сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключить того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", — заявил директор аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, речь идет прежде всего о внутренних рейсах, однако есть и международные. "Присутствует Великобритания , европейские страны по заранее заявленным рейсам, которые имели раньше статус эвакуационных, там, где уже есть продажи. По-моему, Ливан вылетает, Оман . То есть это такая разбросанная география полетов", - отметил он.

Изоляция на Украине

"Правительство разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", — сказал глава ведомства Криклий. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

По данным Минздрава, граждане, прибывшие на Украину из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, будут проходить обязательную двухнедельную изоляцию или обсервацию.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство условно поделило страны на "красную" и "зеленую" зоны. "Красная" зона — это те государства, где ситуация с коронавирусом хуже, чем на Украине, а "зеленая" — где ситуация такая же, как на Украине, или лучше.

"Люди, которые возвращаются из "красной" зоны, должны 14 дней находиться на самоизоляции или обсервации. Из "зеленой" зоны — не будут нуждаться в самоизоляции", — отметил Степанов.

Замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что гражданин, вернувшийся из стран "зеленой" зоны, может не проходить самоизоляцию или обсервацию, если у него оформлен полис медицинского страхования.