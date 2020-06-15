https://ria.ru/20200615/1572921647.html
В Абхазии снимают запрет на массовые спортивные и культурные мероприятия
2020-06-15T01:47
2020-06-15T01:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире
СУХУМ, 15 июн – РИА Новости.
Запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий снимается с 15 июня в Абхазии
, сообщается на сайте администрации президента республики.
Ранее запрет на пересечение границы с РФ был продлен до 1 июля.
"Признать утратившим силу распоряжение президента Республики Абхазия "О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19" от 29 мая 2020 года. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 июня", - говорится в тексте документа.
Помимо разрешения массовых мероприятий распоряжение также снимает запрет на проведение свадебных празднований, торжеств в свадебных залах и ресторанах, с 15 июня будут разрешены работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг.
При этом до 1 июля действует запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения. Запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе и деятельность дошкольных образовательных учреждений.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 37. Количество выздоровевших - 27. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.