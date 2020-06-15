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Греческие музеи открываются после трех месяцев карантина
2020-06-15T01:44
культура
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
агора
салоники
греция
афины
в мире
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, агора, салоники, греция, афины, в мире

Греческие музеи открываются после трех месяцев карантина

01:44 15.06.2020
96
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПарфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе. Архивное фото
АФИНЫ, 15 июн - РИА Новости. Музеи открываются в Греции в понедельник после трех месяцев карантина из-за пандемии коронавируса.
Все учреждения культуры были закрыты 13 марта. Месяц назад заработали археологические памятники, включая Акрополь.
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6 июня, 19:27Культура
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В день открытия музеев премьер Кириакос Мицотакис посетит археологические раскопки и музей древней афинской Агоры вместе с министром культуры и спорта Линой Мендони. "Три месяца с закрытыми музеями - это долго. Они открываются в понедельник, 15 июня, и ждут нас всех. Это второй важный шаг в возобновлении работы культурной инфраструктуры страны. Ему предшествовало открытие археологических памятников, которые были образцом в обеспечении максимальной защиты сотрудников и посетителей от COVID-19", - заявило минкультуры в связи с предстоящим событием.
Все музеи обязаны выполнять протоколы безопасности и гигиены труда работников и посетителей. Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра для открытых пространств и 2 метра для закрытых помещений, использовать защитную маску. Кафе и рестораны в музейных помещениях будут работать по инструкции для предприятий общественного питания, столы и стулья дезинфицируются перед каждым использованием. Работа магазинов также регулируется инструкциями для торговых площадей.
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Посетителям рекомендуется при наличии такой возможности использовать электронный билет, чтобы можно было максимально контролировать их поток. Возможны и экскурсии с гидом, но в группе экскурсантов должно быть не больше восьми человек.
Согласно статистическим данным, в 2019 году музеи и археологические памятники Греции посетили 19,2 миллиона человек, в том числе музеи – 5,9 миллиона, археологические объекты – 13,3 миллиона. Доходы от продажи билетов составили около 131 миллиона евро, включая 23,3 миллиона от продажи билетов в музеях и 107,6 миллиона евро - в археологических памятниках.
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Новый этап ослабления ограничительных мер в связи с пандемией нового коронавируса предполагает с 15 июня возобновление ряда видов деятельности и услуг. В частности, заработают службы профессиональной реабилитации инвалидов и поддержки людей с ограниченными возможностями, будут открыты тренажерные залы и фитнес-центры, парки развлечений и тематические парки, заработают аэропорты Афин и Салоников, которые начнут принимать рейсы из нескольких стран, где улучшилась эпидемиологическая ситуация. Откроются также сезонные отели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисАгораСалоникиГрецияАфиныВ мире
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