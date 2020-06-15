Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
Ранее Александр Добровинский, адвокат семьи Захарова, рассказал, что родные погибшего отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений. По его словам, они хотят, чтобы дело расследовалось по закону, и примут решение суда. Родственников Захарова покоробило, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично.
Юрист считает, что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
"Я за один день проехал по всей Рязанской области 800 километров. Но когда кто-то делает грязный пиар, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх", — отметил Пашаев.
Он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона.
"До суда можно получить определенную материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? Выплата денег не означает, что это его (Ефремова. — Прим. Ред.) освобождает от уголовной ответственности", — заявил адвокат.
Пашаев заключил, что Ефремов не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего. При этом потерпевшей стороне неоднократно приносили извинения.
"Никто не пытается с кем-то "договориться". Что предусматривает закон, то и будет", — пояснил юрист.
ДТП с участием Ефремова
В понедельник Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.