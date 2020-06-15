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Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
2020-06-15T01:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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А у нас в стране вообще есть адвокаты не из "Пусть говорят"? А то что Мамаева с Кокориным, что Серебрянникова, что теперь Ефремова защищают по принципу "да пофиг на закон, будем громче орать и сильнее топать ножками, и нам всё простят".
24
Юрист считает, что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас. // А почему бы адвокату не озвучить сколько предлагают? Думаю, что многим было бы интересно знать во сколько оценивается жизнь человека. Чтобы можно было подсчитать мелочь у себя в кармане и решить можно будет договорится потом с родственниками или нет. А вообще-то самый главный потерпевший - это сам Захаров, которому теперь деньги не нужны. И вообще о каких встречах и переговорах с родственниками может идти речь? Ведь это явное давление на потерпевших перед судом...
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

01:49 15.06.2020
16610
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
Ранее Александр Добровинский, адвокат семьи Захарова, рассказал, что родные погибшего отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений. По его словам, они хотят, чтобы дело расследовалось по закону, и примут решение суда. Родственников Захарова покоробило, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
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Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Юрист считает, что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.

"Я за один день проехал по всей Рязанской области 800 километров. Но когда кто-то делает грязный пиар, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх", — отметил Пашаев.

Он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона.

"До суда можно получить определенную материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? Выплата денег не означает, что это его (Ефремова. — Прим. Ред.) освобождает от уголовной ответственности", — заявил адвокат.

Пашаев заключил, что Ефремов не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего. При этом потерпевшей стороне неоднократно приносили извинения.
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Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
"Никто не пытается с кем-то "договориться". Что предусматривает закон, то и будет", — пояснил юрист.

ДТП с участием Ефремова

В понедельник Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Михаил Леонтьев
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255441198
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
А у нас в стране вообще есть адвокаты не из "Пусть говорят"? А то что Мамаева с Кокориным, что Серебрянникова, что теперь Ефремова защищают по принципу "да пофиг на закон, будем громче орать и сильнее топать ножками, и нам всё простят".
15 июня, 02:16
lheu1956
2100102
Юрист считает, что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас. // А почему бы адвокату не озвучить сколько предлагают? Думаю, что многим было бы интересно знать во сколько оценивается жизнь человека. Чтобы можно было подсчитать мелочь у себя в кармане и решить можно будет договорится потом с родственниками или нет. А вообще-то самый главный потерпевший - это сам Захаров, которому теперь деньги не нужны. И вообще о каких встречах и переговорах с родственниками может идти речь? Ведь это явное давление на потерпевших перед судом...
15 июня, 02:41
ДКДмитрий Крылов
2000003
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