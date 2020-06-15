Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

"Я за один день проехал по всей Рязанской области 800 километров. Но когда кто-то делает грязный пиар, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх", — отметил Пашаев.