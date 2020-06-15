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В Москве откроют 25 вестибюлей метро, закрытых в самоизоляцию
2020-06-15T01:32
коронавирус в россии
москва
московский метрополитен
общество
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коронавирус в россии, москва, московский метрополитен, общество

В Москве откроют 25 вестибюлей метро, закрытых в самоизоляцию

01:32 15.06.2020
494
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двадцать пять вестибюлей московского метро, которые были закрыты из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции, открываются утром в понедельник, сообщает пресс-служба метрополитена.
Всего во время самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них уже возобновила работу 12 мая и 1 июня.
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С понедельника вновь заработают вестибюли станций Тропарёво (выходы 7 и 8), Спортивная (выход 2), Мякинино (выход 1 и 2), Площадь Революции (выход 11), Александровский сад (выход 8), Хорошёвская (выход 1), Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия, выходы 1 и 2), Петровский парк (Большая кольцевая линия, выходы 4 и 5), Шелепиха (Большая кольцевая линия, выход 4), Черкизовская (Сокольническая линия, выходы 2 и 3), Косино (Некрасовская линия, выход 5), при этом закрыт проход к станции Косино, открыт – к Лермонтовскому проспекту.
Кроме того, с понедельника откроются выходы 3 и 4 станции Спартак (Таганско-Краснопресненская линия), выход 1 Пионерской (Филёвская линия), выход 2 Румянцево (Сокольническая линия), выход 1 Озерной (Солнцевская линия), выход 2 ЦСКА (Большая кольцевая линия), выход 1 станции Боровское шоссе (Солнцевская линия), выход 1 Кунцевской (Филёвская линия), выходы 1 и 2 Говорово (Солнцевская линия).
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Москвичам снова будут доступны выход 2 станции Алма-Атинская (Замоскворецкая линия), выход 1 станции Мичуринский проспект (Солнцевская линия), выходы 6 и 7 Савёловской (Большая кольцевая линия), выходы 4 и 5 станции Рассказовка (Солнцевская линия), выход 1 станции Филёвский парк (Филёвская линия), а также выход 1 станции Багратионовская (Филёвская линия).
Уточняется, что вестибюли откроются с 5.30 утра в понедельник. Во время поездок в метро необходимо быть в маске и перчатках, особенно в связи с тем, что количество пассажиров в метрополитене увеличивается с каждым днем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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