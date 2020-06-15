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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572921425.html
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 867 тысяч человек
2020-06-15T01:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 867 тысяч человек

01:27 15.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 867 тысяч, скончались более 43 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
За последние 24 часа зафиксированы 17 110 новых заражений и 612 летальных исходов. Смертность составляет 5%. Днем ранее сообщалось о почти 22 тысячах новых заразившихся и 892 смертях.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 867 624, за все время скончались 43 332 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что выздоровели 388 492 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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