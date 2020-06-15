В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 867 тысяч человек

За последние 24 часа зафиксированы 17 110 новых заражений и 612 летальных исходов. Смертность составляет 5%. Днем ранее сообщалось о почти 22 тысячах новых заразившихся и 892 смертях.

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 867 624, за все время скончались 43 332 пациента с коронавирусом.