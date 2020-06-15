Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572921364.html
В Подмосковье возобновят работу стоматологические поликлиники
2020-06-15T04:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148284/73/1482847305_0:285:5472:3363_1200x0_80_0_0_30c95a92279aaeb688346261ebaecef9.jpg
https://ria.ru/20200614/1572920663.html
https://ria.ru/20200612/1572849985.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572921364.html?chat_room_id=1572921364
Новости
ru-RU
178
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148284/73/1482847305_0:285:5472:3363_1200x0_80_0_0_30c95a92279aaeb688346261ebaecef9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148284/73/1482847305_304:0:5168:3648_1200x0_80_0_0_9a25f9c6c63157ae1a5129ca122b38b0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148284/73/1482847305_912:0:4560:3648_1200x0_80_0_0_b6a3eebb91453bf0d16d47758e11a905.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье возобновят работу стоматологические поликлиники

01:20 15.06.2020 (обновлено: 04:46 15.06.2020)
178
© Fotolia / satura_В стоматологическом кабинете
В стоматологическом кабинете
© Fotolia / satura_
В стоматологическом кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стоматологические поликлиники вернулись к обычному режиму работы в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В ведомстве рассказали, что записаться на приём можно через портал Госуслуг или через колл-центр губернатора 8-800-550-50-30. При посещении специалиста необходимо придерживаться определённых требований: вход в поликлинику в перчатках и в маске, в помещении пациенты проходят термометрию, все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию. В обязательном порядке после каждого приема будет проходить дезинфекция помещений, на стойках администраторов установлены защитные экраны.
Санитар в автомобиле скорой помощи
Вчера, 23:49Распространение нового коронавируса
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Кроме этого, у жителей региона стали активны социальные карты, без ограничений может работать такси и каршеринг, но при этом самоизоляция сохраняется, торговые центры остаются закрытыми, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного в четверг на сайте регионального правительства.
Также с понедельника запись в многофункциональные центры Подмосковья будет осуществляться не только по телефону, но и через портал госуслуг, возобновится предоставление всех персональных услуг — фотоателье, груминг и другие, смогут работать автошколы, театры, концертные организации и цирки смогут начать репетировать очно, без зрителей.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
12 июня, 12:36Распространение нового коронавируса
Глава Подмосковья рассказал о еженедельном росте тестирования на COVID-19
"Возобновится прием в общеобразовательные организации, проведение демонстрационных экзаменов в колледжи, работа агентств по трудоустройству и подбору персонала, организаций, имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных организаций, а также организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка", — следует из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, опубликованного в Telegram-канале в четверг.
Все открывшиеся организации в обязательном порядке должны соблюдать меры профилактики, разработанные с целью недопущения распространения в регионе COVID-19.
На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрированы 49 353 пациента с COVID-19, выздоровели 16 573 пациента, скончались 678 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Владимир Познер
Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
Автомобиль скорой помощи на дороге
На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Скорая помощь
Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Столкновение самолетов в Пулково
Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково
Жара в Москве
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
06:18В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
06:09В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
05:50Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Лента новостейМолния