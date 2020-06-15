В Подмосковье возобновят работу стоматологические поликлиники

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стоматологические поликлиники вернулись к обычному режиму работы в Стоматологические поликлиники вернулись к обычному режиму работы в Московской области , сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что записаться на приём можно через портал Госуслуг или через колл-центр губернатора 8-800-550-50-30. При посещении специалиста необходимо придерживаться определённых требований: вход в поликлинику в перчатках и в маске, в помещении пациенты проходят термометрию, все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию. В обязательном порядке после каждого приема будет проходить дезинфекция помещений, на стойках администраторов установлены защитные экраны.

Кроме этого, у жителей региона стали активны социальные карты, без ограничений может работать такси и каршеринг, но при этом самоизоляция сохраняется, торговые центры остаются закрытыми, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного в четверг на сайте регионального правительства.

Также с понедельника запись в многофункциональные центры Подмосковья будет осуществляться не только по телефону, но и через портал госуслуг, возобновится предоставление всех персональных услуг — фотоателье, груминг и другие, смогут работать автошколы, театры, концертные организации и цирки смогут начать репетировать очно, без зрителей.

"Возобновится прием в общеобразовательные организации, проведение демонстрационных экзаменов в колледжи, работа агентств по трудоустройству и подбору персонала, организаций, имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных организаций, а также организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка", — следует из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, опубликованного в Telegram-канале в четверг.

Все открывшиеся организации в обязательном порядке должны соблюдать меры профилактики, разработанные с целью недопущения распространения в регионе COVID-19.

На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрированы 49 353 пациента с COVID-19, выздоровели 16 573 пациента, скончались 678 человек.