"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Компания " Компания " Аэроэкспресс " восстанавливает все отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов во все аэропорты и снижает тариф до 300 рублей, сообщила ранее компания.

"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Регионы России в настоящее время начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания начала возвращать отменные рейсы. В частности, в " Домодедово " они восстановлены с 8 июня. Поезда снова отправляются с Павелецкого вокзала и из аэропорта каждые 30 минут с 6.00 до 23.30.

Движение поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом " Шереметьево " в полном объеме восстановлено с 15 июня. Они будут отправляться с привычным 30-минутным интервалом. С вокзала составы будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта — с 5.15 до 23.45. Между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" ранее отмененные рейсы также возвращены с 15 июня. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с вокзала, так и из аэропорта.

До 15 июня у "Аэроэкспресса" действовала линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоил 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный — 500 рублей, "бизнес" — 1500 рублей. Однако с 15 июня вводится единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей.

"Аэроэкспресс" также с 15 июня для удобства пассажиров запустит бесплатный автобусный шаттл между терминалом компании и терминалом В в аэропорту "Шереметьево" в связи с тем, что межтерминальный переход аэропорта в настоящее время закрыт.

"Аэроэкспресс" отмечал, что выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.