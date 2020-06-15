Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572921216.html
"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
2020-06-15T04:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625874_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_3edf1dd32848ff8d011cc62e4331a0e6.jpg
https://ria.ru/20200516/1571559810.html
https://ria.ru/20200609/1572686075.html
https://ria.ru/20200609/1572671225.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572921216.html?chat_room_id=1572921216
Новости
ru-RU
330
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625874_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_3edf1dd32848ff8d011cc62e4331a0e6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625874_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_c64134f2810ee7df0f77569402d49050.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625874_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_9cd6ba039b6415534dab199356516103.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экономика

"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы

01:00 15.06.2020 (обновлено: 04:48 15.06.2020)
330
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВагон поезда "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале в Москве
Вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вагон поезда "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов во все аэропорты и снижает тариф до 300 рублей, сообщила ранее компания.
"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Регионы России в настоящее время начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания начала возвращать отменные рейсы. В частности, в "Домодедово" они восстановлены с 8 июня. Поезда снова отправляются с Павелецкого вокзала и из аэропорта каждые 30 минут с 6.00 до 23.30.
Локомотив Южной пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозку пассажиров на территории Республики Крым
16 мая, 20:23Распространение нового коронавируса
В Крыму с 18 мая возобновят пригородное ж/д сообщение
Движение поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" в полном объеме восстановлено с 15 июня. Они будут отправляться с привычным 30-минутным интервалом. С вокзала составы будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта — с 5.15 до 23.45. Между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" ранее отмененные рейсы также возвращены с 15 июня. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с вокзала, так и из аэропорта.
До 15 июня у "Аэроэкспресса" действовала линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоил 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный — 500 рублей, "бизнес" — 1500 рублей. Однако с 15 июня вводится единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей.
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово
9 июня, 14:14Распространение нового коронавируса
В Главном аэропорту Камчатки введут строгий пропускной режим
"Аэроэкспресс" также с 15 июня для удобства пассажиров запустит бесплатный автобусный шаттл между терминалом компании и терминалом В в аэропорту "Шереметьево" в связи с тем, что межтерминальный переход аэропорта в настоящее время закрыт.
"Аэроэкспресс" отмечал, что выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
9 июня, 11:12Распространение нового коронавируса
В Минтрансе рассказали, как аэропорты нарушают меры против коронавируса
302000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэроэкспрессДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экономика
Рекомендуем
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Турецкие военные на севере Ирака
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 867 тысяч человек
Скорая помощь
Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
Девушки в автомобиле
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
Здание терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Украина "открывает небо" для международных авиарейсов
ЗРПК наземного базирования Панцирь-С1 во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве
В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
В стоматологическом кабинете
В Подмосковье возобновят работу стоматологические поликлиники
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Египет возобновляет международное авиасообщение
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Семья смотрит на закат
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Санитар в автомобиле скорой помощи
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 67 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
06:18В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
06:09В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
05:50Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Лента новостейМолния