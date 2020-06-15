Тренер объяснил, как правильно восстановить физическую форму

Россия постепенно выходит из строгой самоизоляции, которая вводилась из-за эпидемии COVID-19. За время сидения дома многие люди расслабились и потеряли физическую форму. Фитнес-тренер Лев Гончаров предупреждает, что потери могут быть намного более серьезными, чем кажутся, поэтому подходить к восстановлению стоит аккуратно. Чтобы не надорваться на первой же тренировке, он предлагает использовать одно нехитрое правило.