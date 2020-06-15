Тренер объяснил, как правильно восстановить физическую форму

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне в самоизоляции могли потерять почти треть физической производительности тела. Для эффективного восстановления стоит использовать "правило 50%", рассказал в интервью радио Sputnik фитнес-тренер Лев Гончаров.
Россия постепенно выходит из строгой самоизоляции, которая вводилась из-за эпидемии COVID-19. За время сидения дома многие люди расслабились и потеряли физическую форму. Фитнес-тренер Лев Гончаров предупреждает, что потери могут быть намного более серьезными, чем кажутся, поэтому подходить к восстановлению стоит аккуратно. Чтобы не надорваться на первой же тренировке, он предлагает использовать одно нехитрое правило.
"Через три месяца самоизоляции потеря производительности тела могла составить около 30%. Это значит, когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался десять раз, то начинать первую тренировку надо с пяти раз. Первая тренировка –50%, вторая – 70%, третья – 80%, а дальше, как пойдет", — рассказал радио Sputnik фитнес-тренер.
При этом Лев Гончаров указывает, что темпы восстановления физической формы у всех будут разные. На это влияет то, как именно вы провели время в изоляции.
"Три месяца поддерживать себя как-то в форме дома и соблюдать диету – это одно. Другое дело – это по 20 часов в день лежать на кровати, поедать кондитерские и пить алкогольные изделия. В зависимости от того, какой был отдых, такие и будут темпы восстановления. Общая рекомендация для всех, всегда и везде, начинать придется с 50%", — рассказал фитнес-тренер в интервью радио Sputnik.
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