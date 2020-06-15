Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572921002.html
Тренер объяснил, как правильно восстановить физическую форму
2020-06-15T03:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40886/66/408866646_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_ee02de4431c4e7441e8ab81e6d6b29ec.jpg
https://ria.ru/20200327/1569228771.html
https://rsport.ria.ru/20200610/1572763556.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572921002.html?chat_room_id=1572921002
Новости
ru-RU
802
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40886/66/408866646_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_ee02de4431c4e7441e8ab81e6d6b29ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40886/66/408866646_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_722978d593195bf6e1e59ae50cf3c106.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40886/66/408866646_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_9889f55fb1975031a40a7b0ea96dd614.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Тренер объяснил, как правильно восстановить физическую форму

03:13 15.06.2020
802
© РИА Новости / Сергей Симов / Перейти в фотобанкТренажерный зал
Тренажерный зал
© РИА Новости / Сергей Симов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне в самоизоляции могли потерять почти треть физической производительности тела. Для эффективного восстановления стоит использовать "правило 50%", рассказал в интервью радио Sputnik фитнес-тренер Лев Гончаров.
Россия постепенно выходит из строгой самоизоляции, которая вводилась из-за эпидемии COVID-19. За время сидения дома многие люди расслабились и потеряли физическую форму. Фитнес-тренер Лев Гончаров предупреждает, что потери могут быть намного более серьезными, чем кажутся, поэтому подходить к восстановлению стоит аккуратно. Чтобы не надорваться на первой же тренировке, он предлагает использовать одно нехитрое правило.
Доктор биологических наук, профессор Елена Фомина
27 марта, 11:54Распространение нового коронавируса
Эксперт посоветовала тренировки космонавтов во время карантина
"Через три месяца самоизоляции потеря производительности тела могла составить около 30%. Это значит, когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался десять раз, то начинать первую тренировку надо с пяти раз. Первая тренировка –50%, вторая – 70%, третья – 80%, а дальше, как пойдет", — рассказал радио Sputnik фитнес-тренер.
При этом Лев Гончаров указывает, что темпы восстановления физической формы у всех будут разные. На это влияет то, как именно вы провели время в изоляции.
"Три месяца поддерживать себя как-то в форме дома и соблюдать диету – это одно. Другое дело – это по 20 часов в день лежать на кровати, поедать кондитерские и пить алкогольные изделия. В зависимости от того, какой был отдых, такие и будут темпы восстановления. Общая рекомендация для всех, всегда и везде, начинать придется с 50%", — рассказал фитнес-тренер в интервью радио Sputnik.
Евгений Комаровский
10 июня, 17:15ЗОЖ
Доктор Комаровский рассказал, как не заразиться COVID-19 в фитнес-клубе
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1611003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова
Пошив защитных масок
Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Телеведущий Андрей Норкин
Друг Андрея Норкина рассказал, каким человеком была супруга телеведущего
Wi-fi роутер
Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах
Микроскоп
Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян
Жара в Москве
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Знаки доллара на табло курса валют
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
06:18В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
06:09В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
05:50Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Лента новостейМолния