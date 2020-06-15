Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах

"Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, потому что задача хакеров №1 – сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Это значит, что все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются", — сообщил Щельцин.