В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам

Как сообщил ранее председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев, свыше трех тысяч информационных стендов будут установлены в разных городах страны. На каждом стенде разместят информацию о поправках, о различных общественных организациях и их деятельности. Граждане смогут взять на стойках буклеты с предлагаемыми изменениями, наклейки для детей.

"Все волонтеры на информационных стойках будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - заверил Метелев на презентации информационных стендов ЦИК. Он пояснил, что больше 3 миллионов масок и 2 миллионов перчаток уже отправлены в регионы.

По словам Метелева, волонтеры прошли обучение и будут готовы не только проинформировать о поправках, но и в сам день голосования оказать всю необходимую помощь гражданам на участках.