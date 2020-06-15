https://ria.ru/20200615/1572920955.html
В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
2020-06-15T00:18
2020-06-15T00:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общество
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конституция рф, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Информационные стойки, на которых волонтёры будут рассказывать о поправках в Конституцию РФ и предстоящем голосовании
начинают работу по всей России.
Как сообщил ранее председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев, свыше трех тысяч информационных стендов будут установлены в разных городах страны. На каждом стенде разместят информацию о поправках, о различных общественных организациях и их деятельности. Граждане смогут взять на стойках буклеты с предлагаемыми изменениями, наклейки для детей.
"Все волонтеры на информационных стойках будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - заверил Метелев на презентации информационных стендов ЦИК. Он пояснил, что больше 3 миллионов масок и 2 миллионов перчаток уже отправлены в регионы.
По словам Метелева, волонтеры прошли обучение и будут готовы не только проинформировать о поправках, но и в сам день голосования оказать всю необходимую помощь гражданам на участках.