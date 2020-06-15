Староверы перевели Евангелие впервые с церковнославянского на русский

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский напрямую с церковнославянского, что было сделано впервые, заявил РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.

"Мы перевели именно с церковнославянского. Ранее считалось, что переводить Евангелие на русский можно только с греческого или иврита. Но первый перевод Евангелия на церковнославянский был сделан с латыни, а не с греческого. Поэтому есть расхождение между русскоязычным текстом и тем, что читают в храмах", - сказал Севастьянов.

По его словам, Евангелие (за основу взят текст Московского Евангелия 1652 года) перевели на русский, чтобы люди лучше понимали происходящее на богослужении.

"Мы не сторонники русификации богослужения. Наоборот. А теперь люди дома или в храме могут взять эту книгу - и им станет понятнее, что происходит на службе, ведь там все на церковнославянском", - пояснил глава союза староверов.