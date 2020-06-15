В Новосибирском зоопарке показали, как едят краснорукие тамарины

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новосибирский зоопарк Новосибирский зоопарк опубликовал видео питания редких красноруких тамаринов.

"В природе представители семейства игрунковых едят фрукты, нектар, насекомых, древесные смолы и камедь. Диета животных, живущих в Новосибирском зоопарке, максимально приближена к природному рациону, — пояснили эксперты. — Но важно не только дать животным корм, который им необходим, но и дать его правильно – так, чтобы позволить им использовать все приспособления, которыми наделила их природа для добычи корма".

Поэтому в вольерах животных есть не только домики и бревна для лазания, но и интересные замысловатые кормушки, которые делаются из природных материалов.