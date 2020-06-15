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В Новосибирском зоопарке показали, как едят краснорукие тамарины
2020-06-15T03:57
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В Новосибирском зоопарке показали, как едят краснорукие тамарины

03:57 15.06.2020
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© AFP 2020 / Orlando Kissner Самка золотого львиного тамарина с двумя детенышами в зоопарке Франции
Самка золотого львиного тамарина с двумя детенышами в зоопарке Франции
© AFP 2020 / Orlando Kissner
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новосибирский зоопарк опубликовал видео питания редких красноруких тамаринов.
"В природе представители семейства игрунковых едят фрукты, нектар, насекомых, древесные смолы и камедь. Диета животных, живущих в Новосибирском зоопарке, максимально приближена к природному рациону, — пояснили эксперты. — Но важно не только дать животным корм, который им необходим, но и дать его правильно – так, чтобы позволить им использовать все приспособления, которыми наделила их природа для добычи корма".
Поэтому в вольерах животных есть не только домики и бревна для лазания, но и интересные замысловатые кормушки, которые делаются из природных материалов.
Краснорукие тамарины впервые появились в коллекции Новосибирского зоопарка в 2013 году и с тех пор регулярно размножаются. Все представители семейства игрунковых – жители Южной и Центральной Америки. Виды считаются уязвимыми, некоторые находятся под угрозой исчезновения.
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