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Сотрудники кисловодского водоканала сохранили уникальные следы динозавра
2020-06-15T10:30
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хорошие новости, ставрополькрайводоканал, кисловодск

Сотрудники кисловодского водоканала сохранили уникальные следы динозавра

08:00 15.06.2020 (обновлено: 10:30 15.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивГород Кисловодск
Город Кисловодск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Единственные в России следы игуанодона из рода динозавров смогли сохранить сотрудники кисловодского подразделения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". На протяжении 20 лет артефакт хранится в Кисловодске, в санитарно-защитной зоне под специальным навесом.
Отпечатки, оставленные динозавром более 120 миллионов лет назад, обнаружили на обломке скалы Лермонтовского источника еще в 1988 году. Они достигают около 40 сантиметров в длину и примерно шести сантиметров в глубину. Сотрудники кисловодского подразделения "Ставрополькрайводоканала" взяли шефство над окаменевшими следами после восстановительных работ источника.

"На протяжении всего этого времени доступ посторонним в специальную охраняемую зону запрещен. Принятые меры помогли сберечь ценный с научной точки зрения артефакт для будущих потомков", — говорится в сообщении.

Всего на обломке скалы найдены три следа древних рептилий. Это единственные отпечатки лап именно этого вида растительноядного динозавра, найденные в России.
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В настоящее время решается вопрос о перемещении хрупкого артефакта на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где он станет доступен для туристов, но в то же время получит необходимые уход и сохранность.
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Хорошие новостиХорошие новостиСтаврополькрайводоканалКисловодск
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