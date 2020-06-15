https://ria.ru/20200615/1572909948.html
Сотрудники кисловодского водоканала сохранили уникальные следы динозавра
2020-06-15T08:00
2020-06-15T10:30
хорошие новости
хорошие новости
ставрополькрайводоканал
кисловодск
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хорошие новости, ставрополькрайводоканал, кисловодск
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Единственные в России следы игуанодона из рода динозавров смогли сохранить сотрудники кисловодского подразделения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". На протяжении 20 лет артефакт хранится в Кисловодске, в санитарно-защитной зоне под специальным навесом.
Отпечатки, оставленные динозавром более 120 миллионов лет назад, обнаружили на обломке скалы Лермонтовского источника еще в 1988 году. Они достигают около 40 сантиметров в длину и примерно шести сантиметров в глубину. Сотрудники кисловодского подразделения "Ставрополькрайводоканала" взяли шефство над окаменевшими следами после восстановительных работ источника.
"На протяжении всего этого времени доступ посторонним в специальную охраняемую зону запрещен. Принятые меры помогли сберечь ценный с научной точки зрения артефакт для будущих потомков", — говорится в сообщении.
Всего на обломке скалы найдены три следа древних рептилий. Это единственные отпечатки лап именно этого вида растительноядного динозавра, найденные в России.
В настоящее время решается вопрос о перемещении хрупкого артефакта на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где он станет доступен для туристов, но в то же время получит необходимые уход и сохранность.