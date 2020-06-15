https://ria.ru/20200615/1572909218.html
На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж катера
2020-06-15T08:00
2020-06-15T10:33
черноморский флот вмф россии
хорошие новости
хорошие новости
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Dmitry Krupennikov
Показуха.
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beria
Берегите женщин - сорок лет спустя!
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черноморский флот вмф россии, хорошие новости
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Патрульный катер П-834 Черноморского флота впервые в рамках эксперимента получил женский экипаж, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Начальный этап подготовки в течение трех месяцев женский экипаж проходил на базе объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В ходе первого этапа практических занятий на интерактивном тренажере "Мостик" команда отработала действия по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах и условиях. В ходе второго этапа на учебно-тренировочном комплексе экипаж под руководством наставников провел тренировки по локализации и тушению пожара с использование средств пожаротушения в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению последствий поступления забортной воды.
В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы Черноморского флота.
"Непосредственно на катере женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений. С ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером", — сообщает пресс-служба ведомства.