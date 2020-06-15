На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж катера

Начальный этап подготовки в течение трех месяцев женский экипаж проходил на базе объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В ходе первого этапа практических занятий на интерактивном тренажере "Мостик" команда отработала действия по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах и условиях. В ходе второго этапа на учебно-тренировочном комплексе экипаж под руководством наставников провел тренировки по локализации и тушению пожара с использование средств пожаротушения в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению последствий поступления забортной воды.