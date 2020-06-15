Что унаследовали, то и едим. Ученые объяснили, почему так сложно похудеть

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Пищевые привычки по большей части наследуются генетически — уже известно около десятка мутаций, отвечающих за чрезмерное пристрастие к соленому, жирному, сладкому и горькому. Предполагается, что именно из-за них людям так сложно избавиться от лишних килограммов, даже когда это критически важно для здоровья.

ДНК диктует рацион

Испанские исследователи попросили восемьсот добровольцев европейского происхождения заполнить анкету о ежедневном рационе. Также предлагалось оценить каждое блюдо по десятибалльной шкале — от самого вкусного до такого, которое совсем не понравилось. Кроме того, у всех взяли пробы ДНК.

Ученые проанализировали полученные данные и сопоставили их с найденными в геномах добровольцев мутациями, которые могут быть связаны с диетой и пищевыми предпочтениями. Всего нашлось около полутора тысяч таких отклонений.

Чаще всего встречались вариации в гене FTO, влияющем на любовь к овощам, а также на аппетит и склонность к ожирению. Затем — гены CREB1 и GABRA2, связанные с предпочтением соли и соленых продуктов. Эти участки ДНК также считаются регуляторами скорости чтения генов и отвечают за передачу сигналов в мозге.

Еще обнаружили несколько генов "сладкоежек". Прежде всего речь идет об OXTR, определяющем реакцию организма на окситоцин. Авторы работы считают, что именно от него зависит отношение человека к шоколаду. А вот гены SLC6A2 и SLC6A5, судя по всему, обеспечивают предпочтение жирной пищи и сахара.

В ближайшее время ученые намерены провести подобное исследование в других этнических группах.

Подарок от предков

Специалисты Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки Япония ), проанализировав данные о геномах, состоянии здоровья и гастрономических предпочтениях более 160 тысяч японцев, определили пищевые привычки, которые наследуются через ДНК. Среди них оказались любовь к кофе, чаю, йогурту, сыру, тофу, рыбе, овощам, мясу и алкоголю.

Всего ученые описали девять участков генома, влияющих на кулинарные вкусы. Причем некоторые могут определять сразу несколько пищевых привычек. Например, тофу предпочитали люди с мутацией, отвечающей за восприятие горького, а без нее — не переносили спиртные напитки. У поклонников рыбы, тофу и овощей практически всегда в ДНК обнаруживался вариант, при котором повышена чувствительность к умами — вкусу, создаваемому глутаматом натрия.

А вот любовь к сыру, йогурту или молоку определяли одни и те же генетические варианты, что не удивительно, ведь это близкие продукты.

Авторы работы отмечают, что шесть из обнаруженных ими генов также связаны с предрасположенностью к целому ряду заболеваний — нескольким видам рака и диабету второго типа.

Жирное вместо сладкого

По мнению британских исследователей, из всех генов, управляющих гастрономическими приоритетами, самый неприятный — MC4R. Он заставляет предпочитать жирную пищу. Результат — лишний вес и связанные с этим сердечно-сосудистые заболевания.

В эксперименте добровольцам предлагали три варианта куриной кормы — индийского блюда с карри. На вкус они были одинаковыми, однако различались по жирности — 20, 30 и 60 процентов соответственно. После того как участники пробовали все три, ученые позволяли съесть сколько угодно кормы из любых тарелок.

Затем предлагали десерт из взбитых сливок, клубники и безе, также представленный в трех вариантах — одинаковых по вкусу, но разных по содержанию сахара.

Исследователи выявили тех, кто старался съесть как можно больше самой жирной курицы и при этом выбирал наименее сладкий десерт или же вовсе от него отказывался. Изучив геномы, ученые выявили у них мутацию в гене MC4R, который, как считается, управляет пищевым поведением и метаболизмом и часто встречается у страдающих ожирением.