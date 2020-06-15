"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Офис президента Украины привел на минские переговоры своих представителей Донецка и Луганска. Оппозиция уже назвала это обманом и манипуляциями, которые только подорвут международную репутацию страны. Как Киев собирается вести мирный процесс с собственными назначенцами, разбиралось РИА Новости.

Сомнения и репутация

"Отдельные районы" Донецкой области представят "известные журналисты" Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, заявили в офисе Владимира Зеленского. От Луганской области в Минск поедет глава международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и "известный врач" Константин Либстер.

"Сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО (особых районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) в Конституции Украины", — написал Казанский в социальной сети. Выборы, по его мнению, должны состояться "только после получения контроля над границей" и строго по украинским законам. Его коллега Гармаш высказался в том же духе — никаких переговоров с ДНР.

Украинская партия "Оппозиционная платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) заявила , что "официальный Киев хочет выдать за представителей Донецка и Луганска своих назначенцев и с ними вести диалог". "Единственная цель введения фейковых представителей неподконтрольных территорий в минский процесс — это обман европейских партнеров", — подчеркнули в ОПЗЖ, добавив, что эти манипуляции лишь подорвут международную репутацию страны.

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова выразила сомнение в том, что "нынешний статус лиц, привлеченных Киевом, их репутация" дают им "возможность реально и честно представлять интересы какого-либо общества".

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо прокомментировал происходящее так: "Мы все дальше от мира". "Слишком понятные люди в ТКГ (Трехсторонней контактной группе. — Прим. ред.). Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол", — не скрывал разочарования он.

Добрый фей

Сивохо — не кадровый чиновник и дипломат. Уроженец и житель Донецка, он играл в КВН, считался человеком Зеленского, так как был креативным продюсером "Квартала 95". Известен многим в пародийном сценическом образе Доброго фея. Придя в октябре 2019-го на должность советника, он заявил, что будет работать с "большой и целеустремленной командой". "Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", — подчеркнул он.

Но эти надежды не оправдались. В марте Сивохо попытался представить киевской общественности свою "Национальную платформу примирения и единства". Первым его оскорбил ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин. Потом националисты окружили советника и принялись толкать, выкрикивая "сепар" и "клоун". Сивохо упал.

В итоге его уволили — об этом попросила группа депутатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа".

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии "Слуга народа" в Киеве © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии "Слуга народа" в Киеве

В Донецке к скандалу отнеслись как к очередному свидетельству того, что в Киеве тон задает партия войны.

"Националисты наглядно продемонстрировали, что ожидает всякого, кто позволит совершить хотя бы робкий шаг в сторону переосмысления сути конфликта и его мирного урегулирования", — сказал глава центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. По его словам, "пока националисты будут находиться над законом и чувствовать вседозволенность на Украине, мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса невозможно".

Несогласие по соглашениям

Незадолго до инцидента с Сивохо на Мюнхенской конференции предложили план мирного урегулирования в Донбассе. Он сводился к все тем же Минским соглашениям.

Но неожиданно для себя председатель мероприятия Вольфганг Ишингер оказался в базе сайта "Миротворец", связанного с украинскими МВД. Его обвиняли в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

А на самой конференции Зеленский сообщил, что не готов к диалогу с представителями ДНР и ЛНР. Разговаривать он хотел только с "мирным населением".

Киев давно под разными предлогами не исполняет политическую часть Минских соглашений. Обязательство провести децентрализацию власти и местные выборы в регионе было еще в первом варианте, "Минске-1".

"Минск-2" предполагал амнистию участников конфликта, освобождение всех пленных и конституционную реформу в стране.

Документы подписывала Трехсторонняя контактная группа из представителей ДНР, ЛНР, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и России. В Москве подчеркивали, что не являются стороной конфликта и выполняют лишь посреднические функции.

Союз с радикалами

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что новые люди в контактной группе — "это попытка оказать давление на переговорную позицию России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". "Украина показывает: мы готовы начать с другой точки — давайте решим, кто вообще должен быть переговорщиками в Минске?" — отмечает он.

Это, по словам Бортника, внешнеполитическая цель Киева. "А во внутренней политике власть рассчитывает, с одной стороны, добиться лояльности националистов, с другой — разделить с ними ответственность, то есть заключить ситуативный союз с правыми радикалами", — объясняет эксперт.

Последствия этого шага зависят от реакции других участников переговоров, полагает Бортник.

Бывший депутат Верховной рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев так комментирует сложившееся положение: "Переговоры зашли в тупик. Зеленский не хочет идти на конфликт с националистами, он их панически боится. Поэтому прорывов не будет. Зеленский мог бы все изменить одним росчерком пера, ему надо подписать уже "проголосованный" Радой закон об амнистии. Но он этого не делает".

"Президент Украины хочет переложить ответственность за срыв "Минска" на Россию, — продолжает Царев. — Он включает в группу переговорщиков провокаторов. Если республики отказываются вести с ними переговоры, Украина обвинит их в саботаже мирного процесса. Можно было бы втянуться в эту игру: подключить людей, которые неприемлемы для Киева, но это бессмысленно. Прорывы в переговорах были, когда украинские войска оказывались в котлах. Но это не метод. Именно поэтому я считаю, что ситуация тупиковая".

Политик добавил, что "если бы Киев имел малейшую возможность ввести в состав переговорщиков ультранационалисток Ирину Фарион и Ларису Ницой, он бы без сомнения сделал это".