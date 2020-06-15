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Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн
2020-06-15T06:18
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новости культуры, выставки, музеи, музей москвы, гараж, оон, третьяковская галерея

Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн

06:18 15.06.2020
9
Культурный центр "Интеграция"
Культурный центр Интеграция
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Межмузейный фестиваль "Точка перемещения", посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет с 15 по 21 июня, в нем примут участие художники, кураторы и антропологи из Германии, США, Италии, Великобритании, Швейцарии и России, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в четверг.
"Пандемия повлияла на многих людей, которые оказались в самоизоляции, что будет, мне кажется, предметом многочисленных исследований - социологических, психологических и философских. Мне кажется, очень многие задумались о положении тех людей, которые в условиях такого ограничения или подобных коммуникативных сложностей живут постоянно", - сказала замгендиректора Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.
Она напомнила, что Третьяковская галерея уже несколько лет занимается проблемой адаптации и культурной интеграции людей с миграционным опытом. "Наш проект "Культурная интеграция", а фестиваль "Точка перемещения" является его частью, он адресован людям с миграционным опытом. Мы пытаемся вовлечь в коммуникацию, в участие в этих занятиях, в разговоры. И здесь очень важен русский язык", - отметила Эльзессер.
По ее словам, в рамках фестиваля Третьяковка вместе со Школой лингвистки запланировала шесть уроков русского языка. Она также рассказала, что 18 июня в рамках фестиваля состоится круглый стол, который будет посвящен художникам Илье Кабакову, Виктору Пивоварову и Михаилу Рогинскому.
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Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова отметила, что в этом году в связи с онлайн-форматом изменится акцент подготовленной музеем программы. "Мы скорее поговорим об исследовательской части, мы решили пообщаться с нашими зарубежными коллегами и понять, каким образом они соединяют искусство и исследования миграции", - сказала Трапкова.
По ее словам, на фестивале 17 июня состоится встреча с итальянским режиссером, антропологом Алесандрой Д'Онофрио, которая сняла фильм о двух беженцах-нелегалах из Египта, приехавших в Италию.
Всемирный день беженцев учрежден Генассамблеей ООН в 2000 году и отмечается 20 июня. Фестиваль "Точка перемещения", соединяющий музеи, профильные организации и людей с их личными историями для общего диалога о миграции, проходит в Москве с 2019 года. В нем участвуют музей современного искусства "Гараж", Государственная Третьяковская галерея, Музей Москвы, различные центры интеграции и общественные организации для мигрантов и беженцев.
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