Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?

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Страхи/Ошибки Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?

"Большие деньги приносят страдания", "все богатые — нечестные". Как при равных возможностях и талантах одни сколачивают состояние, а другие живут в нищете? "Ловить" скидки и акции — полезная привычка, а просить повышения зарплаты — это низко? Кажется, пришло время поговорить о том, как мы сами себя ограничиваем и не впускаем деньги в свою жизнь.