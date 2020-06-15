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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200615/1572823356.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?
2020-06-15T12:27
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?

12:00 15.06.2020 (обновлено: 12:27 15.06.2020)
6415
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?
Вчера, 12:00
"Большие деньги приносят страдания", "все богатые — нечестные". Как при равных возможностях и талантах одни сколачивают состояние, а другие живут в нищете? "Ловить" скидки и акции — полезная привычка, а просить повышения зарплаты — это низко? Кажется, пришло время поговорить о том, как мы сами себя ограничиваем и не впускаем деньги в свою жизнь.
Советское прошлое сформировало особое отношение к деньгам: довольствуйся малым, не выделяйся и не высовывайся, будь скромным. Сейчас другое время, но эти установки никуда не делись. Они подкрепляют психологию бедности — словосочетание от которого фонит инфоцыганством, но это на самом деле существует. Опасения, связанные с деньгами, небрежное отношение к ним, зависть и агрессия в сторону более обеспеченных, элементарная финансовая неграмотность — черты психологии бедности.
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, от каких привычек и мыслей нужно избавиться навсегда, чтобы улучшить своё финансовое положение.
1:20 Как мы сами не разрешаем себе быть богатыми? (привет, проблемы воспитания)
5:00 Как христианство и Советский союз "поощряли" бедность
8:45 Какие установки и паттерны поведения взрослые навязывают детям по отношению к деньгам
11:40 Почему счастье часто связывают с деньгами и богатством
15:15 Дорогие покупки — ступень к богатству или расточительство?
17:15 "Человек-халява": почему умение экономить и находить скидки — плохая привычка
23:30 Что нас делает беднее: страх, неуважение денег и недостаточная финансовая грамотность
25:45 Как выбраться из чёрной нищеты?
38:45 Сколько можно ли жить в долг?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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