Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как поменялись их привычки в период пандемии, сообщает Ostrovok.ru.

Специалисты компании провели исследование среди 2500 пользователей и выяснили, что 59 процентов из них изменят свой подход к планированию путешествий после отмены карантина.

Треть (29 процентов) опрошенных рассказали, что в будущем при покупке авиабилетов будут выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены.

Четверть (24 процента) намерены и отели бронировать по этому же принципу.

Каждый пятый турист (21 процент) планирует всегда оформлять в поездку медицинскую страховку, а 16 процентов опрошенных – дополнительную страховку от невыезда.

Приобретут санитайзеры и будут ими пользоваться в путешествиях 17 процентов респондентов. Носить маску в общественном транспорте и после отмены карантина намерены восемь процентов пользователей.

Каждый десятый планирует избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Столько же – готовы реже ходить в кафе, рестораны и покупать готовую еду. Семь процентов признались, что в отпуске, чтобы избежать большого скопления людей, пересядут из общественного транспорта в арендуемый автомобиль.