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Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
2020-06-15T00:34
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов

00:34 15.06.2020
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© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как поменялись их привычки в период пандемии, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди 2500 пользователей и выяснили, что 59 процентов из них изменят свой подход к планированию путешествий после отмены карантина.
Треть (29 процентов) опрошенных рассказали, что в будущем при покупке авиабилетов будут выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены.
Четверть (24 процента) намерены и отели бронировать по этому же принципу.
Каждый пятый турист (21 процент) планирует всегда оформлять в поездку медицинскую страховку, а 16 процентов опрошенных – дополнительную страховку от невыезда.
Приобретут санитайзеры и будут ими пользоваться в путешествиях 17 процентов респондентов. Носить маску в общественном транспорте и после отмены карантина намерены восемь процентов пользователей.
Каждый десятый планирует избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Столько же – готовы реже ходить в кафе, рестораны и покупать готовую еду. Семь процентов признались, что в отпуске, чтобы избежать большого скопления людей, пересядут из общественного транспорта в арендуемый автомобиль.
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