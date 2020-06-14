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В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
2020-06-14T23:50
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
черкесск
общество
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карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), черкесск, общество

В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний

23:50 14.06.2020
331
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии оштрафовал участников несанкционированной акции, которые выражали недовольство задержанием родственников, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
"В воскресенье в Черкесске на площади Ленина 16 жителей республики приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, на котором выражали недовольство задержанием своих родственников, подозреваемых в незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконные действия собравшихся были пресечены сотрудниками полиции.
"Нарушителей доставили в отдел МВД России по Черкесску, где в отношении них были составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - добавили в МВД по региону.
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Решениями суда, на участвовавших лиц наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, подчеркнули в ведомстве.
По данным МВД, несанкционированная акция произошла из-за задержания трех жителей региона, у которых нашли и изъяли пистолет ТТ, два пистолета, переделанных в боевые из травматического и охолощенного оружия, патроны.
Отмечается, что по данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о незаконном обороте оружия. "Решением суда всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовных дел продолжается", - отметили в ведомстве.
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2400012
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЧеркесскОбщество
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