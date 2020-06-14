В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний

ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Суд в Суд в Карачаево-Черкесии оштрафовал участников несанкционированной акции, которые выражали недовольство задержанием родственников, сообщили РИА Новости в МВД по региону.

"В воскресенье в Черкесске на площади Ленина 16 жителей республики приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, на котором выражали недовольство задержанием своих родственников, подозреваемых в незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные действия собравшихся были пресечены сотрудниками полиции.

"Нарушителей доставили в отдел МВД России по Черкесску , где в отношении них были составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - добавили в МВД по региону.

Решениями суда, на участвовавших лиц наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, подчеркнули в ведомстве.

По данным МВД, несанкционированная акция произошла из-за задержания трех жителей региона, у которых нашли и изъяли пистолет ТТ, два пистолета, переделанных в боевые из травматического и охолощенного оружия, патроны.