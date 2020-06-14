https://ria.ru/20200614/1572920663.html
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
2020-06-14T23:49
2020-06-14T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Бюджет Московской области
может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19
в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев
.
"Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И, даже несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов", — сказал Воробьев в интервью "Российской газете"
.
По его словам, все меры социальной поддержки жители региона получат в полном объеме, экономить будут только на дорогостоящих проектах, капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки.
"Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объем государственных закупок. Наша задача сейчас — обеспечить сбалансированность бюджета, сохранить устойчивость для дальнейшего развития", — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что также социальной задачей является обеспечение жильем обманутых дольщиков, в 2020 году ключи вручат 15,5 тысячи из них, половина жилье уже получили.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.