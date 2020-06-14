Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

"Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И, даже несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов", — сказал Воробьев в интервью "Российской газете"

По его словам, все меры социальной поддержки жители региона получат в полном объеме, экономить будут только на дорогостоящих проектах, капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки.

"Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объем государственных закупок. Наша задача сейчас — обеспечить сбалансированность бюджета, сохранить устойчивость для дальнейшего развития", — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что также социальной задачей является обеспечение жильем обманутых дольщиков, в 2020 году ключи вручат 15,5 тысячи из них, половина жилье уже получили.