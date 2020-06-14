В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

В субботу в Атланте начались протесты после смерти 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, раненного при задержании полицейскими в пятницу. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выяснили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у силовика электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку.