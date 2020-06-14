https://ria.ru/20200614/1572920610.html
В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
2020-06-14T23:35
2020-06-14T23:35
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джорджия
атланта
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джорджия, атланта, сша, в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Два человека погибли, пятеро ранены при инциденте со стрельбой в городе Атланта в американском штате Джорджия
, сообщает
телеканал Fox со ссылкой на полицию.
Согласно данным полиции, неизвестные открыли стрельбу из машины в районе Эджвуд на востоке Атланты
около 6 часов вечера в субботу. Два человека погибли, пятеро получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, отмечают правоохранители. Идет расследование инцидента.
В субботу в Атланте начались протесты после смерти 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, раненного при задержании полицейскими в пятницу. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выяснили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у силовика электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку.
Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США
прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.