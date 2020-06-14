Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

"Сергеев в Темрюкском районе спас тонущего мальчика, однако сам выйти из воды не смог. Он скончался после сердечного приступа. Ему был 71 год. Губернатор отметил, что Виктор Сергеев был открытым, принципиальным, настойчивым человеком. Всегда отстаивал и защищал интересы крестьян, как свои личные. И за это пользовался огромным уважением у жителей села", — отмечается в релизе.