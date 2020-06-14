Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

КРАСНОДАР, 14 июн — РИА Новости. Глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев спас тонущего мальчика и умер от сердечного приступа, сообщает администрация Краснодарского края.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего председателя ассоциации крестьянских хозяйств края Виктора Сергеева, сообщила пресс-служба администрации в воскресенье.
"Сергеев в Темрюкском районе спас тонущего мальчика, однако сам выйти из воды не смог. Он скончался после сердечного приступа. Ему был 71 год. Губернатор отметил, что Виктор Сергеев был открытым, принципиальным, настойчивым человеком. Всегда отстаивал и защищал интересы крестьян, как свои личные. И за это пользовался огромным уважением у жителей села", — отмечается в релизе.
По данным местных властей, трагедия произошла на территории Анапы.