https://ria.ru/20200614/1572920411.html
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
2020-06-14T23:10
2020-06-14T23:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 14 июн – РИА Новости.
Число умерших от коронавируса во Франции
составило 29 407: в больницах за сутки скончались девять человек, сообщается на сайте правительства страны.
Накануне сообщалось о 29 398 умерших.
Число скончавшихся в больницах достигло 19 023. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-социальных учреждениях, должны быть обновлены 16 июня, сообщало ранее министерство здравоохранения Франции.
По данным на воскресенье, в больницах остаются 10 881 человек - на 28 пациентов меньше, чем в субботу, в реанимации находятся 869 человек.
С начала эпидемии более 72,8 тысячи заболевших выздоровели и были выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.