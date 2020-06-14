Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек

ПАРИЖ, 14 июн – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции составило 29 407: в больницах за сутки скончались девять человек, сообщается на сайте правительства страны.

Накануне сообщалось о 29 398 умерших.

Число скончавшихся в больницах достигло 19 023. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-социальных учреждениях, должны быть обновлены 16 июня, сообщало ранее министерство здравоохранения Франции.

По данным на воскресенье, в больницах остаются 10 881 человек - на 28 пациентов меньше, чем в субботу, в реанимации находятся 869 человек.

С начала эпидемии более 72,8 тысячи заболевших выздоровели и были выписаны из больниц.