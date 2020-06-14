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Религия и мировоззрение
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В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
2020-06-14T23:07
религия и мировоззрение
душко маркович
новости - религия и мировоззрение
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душко маркович, новости - религия и мировоззрение, черногория, подгорица (город), в мире

В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви

23:07 14.06.2020
269
© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. В ряде городов Черногории после трехмесячной паузы из-за COVID-19 тысячи человек вышли на шествия в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) и против спорного закона о религиозных объединениях.
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий после вечерней службы в главном храме Воскресения Христова в Подгорице возглавил крестный ход по улицам главного города Черногории. Члены родового союза Кучи пришли из пригородов в центр Подгорицы колонной и принесли с собой 70-метровый исторический флаг страны с красно-сине-белым триколором, который развернули на площади.
"Просим вас, чтобы кроме икон, свечей и крестов в руках и молитв на наших устах больше ничего не было. Разумеется, меры, которые установили органы здравоохранения, мы должны и будем соблюдать. Если произойдет какой-либо инцидент, это не будет кто-то из нас, кто относится к церкви, все будем следить за порядком на этом собрании", - обратилось духовенство к собравшимся перед храмом. Трансляцию ведёт радиостанция "Светигора".
После этого верующие прошли по улицам столицы.
Шествия верующих в воскресенье также состоялись в городах Бар, Беране, Будва и Даниловград. Во втором по величине городе страны – Никшиче - власти запретили проведение шествия, верующие ограничились массовым молебном.
Ранее МВД страны сообщило о полной готовности пресечь любые нарушения предписанных в связи с пандемией ограничений. Премьер Душко Маркович заявлял, что руководство страны готово приостановить действие спорного закона о религиозных объединениях и вести переговоры с СПЦ.
Однако полиция Черногории в минувший четверг завела уголовное дело на митрополита Амфилохия и саму митрополию Черногорско-Приморскую за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили жилой корпус в женском монастыре в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского под городом Ульцинь.
Митрополит Черногорско-Приморский в ответ призвал граждан не голосовать за нынешние власти Черногории на предстоящих в сентябре парламентских выборах, если они не перестанут оказывать давление на СПЦ.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияПодгорица (город)В мире
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