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Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
2020-06-14T22:53
афганистан
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талибан
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афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам

22:53 14.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Совет национальной безопасности Афганистана передал представителям радикального движения "Талибан" повестку межафганских переговоров, талибы на предложение пока не ответили, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на представителя совета Джавида Фейсала.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя администрации президента Афганистана сообщил, что власти страны согласились на проведение только предварительного этапа переговоров с радикальным движением "Талибан" в Катаре.
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В свою очередь, канал Ariana News отмечает, что Совет обсудил повестку переговоров, и затем передал ее "Талибану".
"Талибан" мешает прогрессу диалога. Мы предложили "Талибану" повестку для обсуждения с талибами, но они пока не ответили", - заявил Фейсал.
Ранее спецпредставитель МИД Катара Мутлак аль-Кахтани, который в настоящее время посещает Кабул, сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что президент Афганистана Ашраф Гани согласился провести переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" в столице Катара Дохе.
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В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
В четверг официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что движение "Талибан" освободило в четверг 76 афганских пленных. Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере 3 тысячи заключенных членов "Талибан". Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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