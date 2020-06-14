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В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
2020-06-15T00:00
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алексей немерюк
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

22:33 14.06.2020 (обновлено: 00:00 15.06.2020)
1328
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Москве
Горожане на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, где видно, как на территории Центрального рынка в Москве много отдыхающих посетителей, которые не соблюдают социальную дистанцию, и никто не носит маски и перчатки.
"Проверим", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка рынка на соблюдение правил.
В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима как самими посетителями, так и юрлицами полагаются штрафы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваОбщество
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