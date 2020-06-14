Более 629 тысяч россиян хотят проголосовать по поправкам через приложение

Число заявлений о голосовании по месту нахождения через "мобильный избиратель", поступивших в ЦИК на 14 июня, составило 629 969.

Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.