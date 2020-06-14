Более 629 тысяч россиян хотят проголосовать по поправкам через приложение

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 629 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель", следует из информации, размещенной на сайте ЦИК.
Число заявлений о голосовании по месту нахождения через "мобильный избиратель", поступивших в ЦИК на 14 июня, составило 629 969.
Большинство заявлений поступило через портал госуслуг – 486 856.
Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.