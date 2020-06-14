В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19

В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима как самими посетителями, так и юрлицами, полагаются штрафы. Кроме того, во всех общественных местах должна соблюдаться социальная дистанция.