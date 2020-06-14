https://ria.ru/20200614/1572919678.html
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
2020-06-14T22:15
2020-06-14T22:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Почти 30 предприятий торговли в Москве
оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима как самими посетителями, так и юрлицами, полагаются штрафы. Кроме того, во всех общественных местах должна соблюдаться социальная дистанция.
"Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за соблюдение дистанции, а 26 это по маскам и перчаткам", - сказал Немерюк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.