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Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19
2020-06-14T21:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, общество

Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19

21:48 14.06.2020
1069
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Минздрав Белоруссии видит положительную динамику по снижению в республике заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщила замглавы ведомства - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.
Ранее максимальный прирост в Белоруссии за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время есть тенденция к снижению этого показателя до менее 800. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. На воскресенье в республике число выявленных случаев COVID-19 составляло 53 973, в том числе сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"В этой ситуации можем говорить, что сегодня количество заболеваний снижается. И... прогнозы, которые были сделаны ранее, на июнь месяц, о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории (в Белоруссии - ред.), где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается. Но в целом мы видим положительную динамику", - сказала Жукова в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
По словам замминистра, белорусские медики не исключают в будущем вторую волну COVID-19 и готовятся к ней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбщество
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