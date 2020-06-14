Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19

"В этой ситуации можем говорить, что сегодня количество заболеваний снижается. И... прогнозы, которые были сделаны ранее, на июнь месяц, о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории (в Белоруссии - ред.), где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается. Но в целом мы видим положительную динамику", - сказала Жукова в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.