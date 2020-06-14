В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса

"Сейчас Воркута проходит пик заболеваемости, и сегодня у нас очередной антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки у нас 181 случай, из них 159 – это Воркута. Таким образом, с начала эпидемии в республике лабораторно подтверждено 2266 случаев", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в воскресенье.