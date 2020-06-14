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В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса
2020-06-14T21:31
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владимир уйба, республика коми, воркута, сыктывкар, общество

В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса

21:31 14.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Воркута, которая сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, обеспечила антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 в Коми, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Сейчас Воркута проходит пик заболеваемости, и сегодня у нас очередной антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки у нас 181 случай, из них 159 – это Воркута. Таким образом, с начала эпидемии в республике лабораторно подтверждено 2266 случаев", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в воскресенье.
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При этом, как отметил Уйба, специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Воркуте составляет 227 единиц, что существенно превышает нормативы. Также, по его словам, пациенты с COVID-19 ежедневно доставляются санавиацией из Воркуты в Сыктывкар.
Врио главы региона добавил, что медицинские специалисты из столицы Коми будут работать в Воркуте, помогая организовать эффективное лечение заболевших коронавирусом. По его словам, первая группа медиков прибыла из Сыктывкара в воскресенье.
"Мы эту группировку будем усиливать, общая численность составит до 50 человек", - заключил Уйба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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