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Распространение нового коронавируса
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Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
2020-06-15T00:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом

21:24 14.06.2020 (обновлено: 00:04 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.
"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.
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"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты. — Прим. ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую зеленую зону, что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность", — подчеркнул Макрон.
Он отметил, что рестораны и кафе будут полностью открыты в регионе Иль-де-Франс. С 2 июня в парижском регионе были открыты только террасы.
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Макрон сообщил, что детские сады и школы могут принять всех учеников в обязательном порядке с 22 июня.
Президент Франции также подтвердил, что второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня.

"Это не означает, что вирус исчез и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие, и нам придется следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если она вернется с еще большей силой", — добавил он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
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