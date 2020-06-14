Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом

"Это не означает, что вирус исчез и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие, и нам придется следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если она вернется с еще большей силой", — добавил он.