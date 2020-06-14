https://ria.ru/20200614/1572918878.html
Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
2020-06-14T21:24
2020-06-15T00:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
в мире
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса
не закончена, но уже одержана первая победа.
"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.
"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты. — Прим. ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую зеленую зону, что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность", — подчеркнул Макрон.
Он отметил, что рестораны и кафе будут полностью открыты в регионе Иль-де-Франс
. С 2 июня в парижском регионе были открыты только террасы.
Макрон сообщил, что детские сады и школы могут принять всех учеников в обязательном порядке с 22 июня.
Президент Франции также подтвердил, что второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня.
"Это не означает, что вирус исчез и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие, и нам придется следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если она вернется с еще большей силой", — добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.