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Эксперт предположил, какими будут средства против гиперзвукового оружия
2020-06-14T21:20
виктор мураховский
владимир путин
безопасность
в мире
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виктор мураховский, владимир путин, безопасность, в мире

Эксперт предположил, какими будут средства против гиперзвукового оружия

21:20 14.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВиктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
Виктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут полностью автоматизированными, так как человек не сможет ими управлять, получат рулевые двигатели как у космических аппаратов и совершенно новую систему наведения, предположил в беседе с РИА Новости российский военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда другие страны создадут гиперзвуковые ударные ракеты, наподобие тех, которые уже есть в России, то будут "приятно удивлены" тем, что в РФ уже будет разработано средство борьбы с ними.
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"На таких скоростях человек просто не успевает ни переварить такие объемы информации, ни принять решение. То есть это все должно работать в полностью автоматическом режиме … человек переводит систему в боевой режим, а дальше он уже неспособен физически успевать выдавать какие-то команды, все будет происходить на автомате", - сказал Мураховский.
Он уточнил, что по аналогичной схеме уже работает российская система противоракетной обороны. Но она способна бороться лишь с баллистическими целями, которые также летят на гиперзвуке, но не маневрируют. Для того, чтобы создать противоракету для противодействия гиперзвуковым ударным средствам, "потребуется не просто конструирование нового изделия, здесь требуется большой объем научно-технической работы, то есть создание научно-технического задела", уверяет эксперт.
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Мураховский считает, что отдельным вопросом станет создание системы наведения, которая сможет работать на сверхвысоких скоростях. Даже ударные гиперзвуковые ракеты известны тем, что вокруг них может образовываться плазма, мешающая наведению. Еще более остро эта проблема будет стоять и при создании противоракет для гиперзвуковых целей.
Эксперт отметил, что для того, чтобы создать такую ракету, будут необходимы новые материалы – ни одна из существующих сегодня ракет просто не выдержит перегрузок при маневрировании на гиперзвуке. Кроме того, нужна будет и новая элементная база. В качестве рулей подойдут только реактивные двигатели.
"Здесь, конечно, аэродинамические поверхности вряд ли сработают, только реактивные двигатели маневрирования, то есть газодинамические маневровые устройства. Потом, как правило, гиперзвуковые цели идут в стратосфере, где аэродинамические поверхности не работают ввиду очень низкой плотности воздуха", - добавил он.
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