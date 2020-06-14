Путин написал статью о Второй мировой войне

В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.

Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.