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Путин написал статью о Второй мировой войне
2020-06-14T21:38
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_0:0:2666:1501_1200x0_80_0_0_0790f67f32bdaf3ba53095a7d65072f0.jpg
https://ria.ru/20200531/1572259656.html
Правильно. Его статью прочитает весь мир, каждая козявочка. Может быть кто-то изменит своё мнение о роли Советской армии в победе, или по крайней мере задумается поглубже. В западном мире всё переиначено с ног на голову. Необходимо разъяснять. И хорошо, что на таком уровне. Палец вверх Владимиру Путину!
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По брежневскому пути решил пойти.
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60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

21:15 14.06.2020 (обновлено: 21:38 14.06.2020)
17683
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, решение о сроках публикации материала Путин примет лично.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
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Песков рассказал, как пройдет парад Победы
5752910118158
Обсудить 107
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Правильно. Его статью прочитает весь мир, каждая козявочка. Может быть кто-то изменит своё мнение о роли Советской армии в победе, или по крайней мере задумается поглубже. В западном мире всё переиначено с ног на голову. Необходимо разъяснять. И хорошо, что на таком уровне. Палец вверх Владимиру Путину!
14 июня, 21:28
АСАлексей С
15822311062
По брежневскому пути решил пойти.
14 июня, 21:40
ВКВасилий Коновалов
561812366
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