https://ria.ru/20200614/1572918755.html
Путин написал статью о Второй мировой войне
2020-06-14T21:15
2020-06-14T21:38
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200531/1572259656.html
Алексей С
Правильно. Его статью прочитает весь мир, каждая козявочка. Может быть кто-то изменит своё мнение о роли Советской армии в победе, или по крайней мере задумается поглубже. В западном мире всё переиначено с ног на голову. Необходимо разъяснять. И хорошо, что на таком уровне. Палец вверх Владимиру Путину!
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Василий Коновалов
По брежневскому пути решил пойти.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
написал статью, посвященную Второй мировой войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
По словам представителя Кремля, решение о сроках публикации материала Путин примет лично.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.