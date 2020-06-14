Заявки на электронное голосование по Конституции подали 540 тысяч человек

На сайте ЦИК указано, что на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном дистанционном голосовании.

"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года", - отмечается на сайте ЦИК.