Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200614/1572918718.html
Заявки на электронное голосование по Конституции подали 540 тысяч человек
2020-06-14T21:15
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
цик рф
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572909740_0:28:2991:1710_1200x0_80_0_0_7c9cb20d02b698ee0445e40b520a3376.jpg
https://ria.ru/20200614/1572910698.html
https://ria.ru/20200612/1572845116.html
3
россия
москва
нижегородская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572918718.html?chat_room_id=1572918718
Новости
ru-RU
728
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572909740_0:28:2991:1710_1200x0_80_0_0_7c9cb20d02b698ee0445e40b520a3376.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572909740_131:0:2862:2048_1200x0_80_0_0_9b48ed6ad52caadbc0e613a6fe58041b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572909740_178:0:2226:2048_1200x0_80_0_0_12a9fcdadd7aee95d5e193a1d7554fc9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, цик рф, москва, нижегородская область, общество

Заявки на электронное голосование по Конституции подали 540 тысяч человек

21:15 14.06.2020
728
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 540 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, следует из информации, размещенной на сайте ЦИК.
Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Москве и Нижегородской области.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 14:27Голосование по поправкам в Конституцию
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
На сайте ЦИК указано, что на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном дистанционном голосовании.
Из Москвы поступило 521 516 заявок, из Нижегородской области 21 407 заявок.
"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года", - отмечается на сайте ЦИК.
Электронное голосование начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале.
Сергей Аксенов
12 июня, 10:34Голосование по поправкам в Конституцию
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
11210018
Обсудить 3
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЦИК РФМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Бубушка с внучкой гуляет по городу
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Виктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018
Эксперт предположил, какими будут средства против гиперзвукового оружия
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Автомобиль скорой помощи на дороге
На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Автомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали. Архивное фото
Генсек ООН призвал власти Мали наказать убийц миротворцев
Конституция Российской Федерации
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Информационный стикер Более свободный вагон
В Москве откроются закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Лента новостейМолния