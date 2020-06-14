Заявки на электронное голосование по Конституции подали 540 тысяч человек

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 540 тысяч граждан подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, следует из информации, размещенной на сайте ЦИК.
Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Москве и Нижегородской области.
На сайте ЦИК указано, что на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном дистанционном голосовании.
Из Москвы поступило 521 516 заявок, из Нижегородской области 21 407 заявок.
"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года", - отмечается на сайте ЦИК.
Электронное голосование начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале.