https://ria.ru/20200614/1572918569.html
Генсек ООН призвал власти Мали наказать убийц миротворцев
2020-06-14T21:05
2020-06-14T21:05
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
мали
в мире
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антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, мали, в мире
ООН, 14 июн – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
призвал власти Мали
приложить максимум усилий для выявления и привлечения к ответственности убийц двух миротворцев в этой стране, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика
.
Два члена миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на северо-востоке страны. Сообщалось, что конвой снабжения подвергся нападению в районе деревни Таркинт, расположенной к северо-востоку от города Гао.
По словам Дюжаррика, Гутерреш решительно осудил нападение на миротворцев.
"Генеральный секретарь напоминает, что нападения на миротворцев ООН
могут, согласно международному праву, являться военным преступлением. Он призывает малийские власти приложить все усилия для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших это чудовищное преступление", - отмечается в заявлении Дюжаррика.
Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года численность миссии превысила 15 тысяч человек.