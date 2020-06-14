Генсек ООН призвал власти Мали наказать убийц миротворцев

Два члена миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на северо-востоке страны. Сообщалось, что конвой снабжения подвергся нападению в районе деревни Таркинт, расположенной к северо-востоку от города Гао.