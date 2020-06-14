Репетиция парада Победы на Красной площади. Прямая трансляция

В Москве проходит репетиция парада в честь 75-летия завершения Великой Отечественной войны. Само мероприятие из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В этот день в столице в десять утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты.