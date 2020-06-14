Репетиция парада Победы на Красной площади. Прямая трансляция
В Москве проходит репетиция парада в честь 75-летия завершения Великой Отечественной войны. Само мероприятие из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В этот день в столице в десять утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты.
В Москве проходит репетиция парада в честь 75-летия завершения Великой Отечественной войны. Само мероприятие из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В этот день в столице в десять утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты.
На центральной площади города сейчас можно наблюдать пешую тренировку экипажей боевых машин. Как ранее сообщили в Минобороны, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут 17 и 18 июня, а генеральная репетиция — 20 июня.
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