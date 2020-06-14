https://ria.ru/20200614/1572918023.html
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
2020-06-14T20:26
2020-06-14T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте
министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля снят 13 641 военный.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 347 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 560 человек, сняты с контроля медиков 24 сотрудника. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ
264 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.