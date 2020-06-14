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За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
2020-06-14T20:26
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество

За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных

20:26 14.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге
Дезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего с медконтроля снят 13 641 военный.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 347 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 560 человек, сняты с контроля медиков 24 сотрудника. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 264 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФОбщество
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