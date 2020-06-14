За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных

Дезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля снят 13 641 военный.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 347 человек.

При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 560 человек, сняты с контроля медиков 24 сотрудника. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 264 человека.