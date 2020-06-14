https://ria.ru/20200614/1572917844.html
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
2020-06-14T20:11
2020-06-14T22:03
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
Ранее Роспотребнадзор
рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом. В ведомстве отметили, что размещение гостей должно быть "преимущественно одноместным, за исключением семейного". При этом позже представители Роспотребнадзора уточнили, что окончательное решение останется за отелями и гостиницами.
Кроме того, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с "Российской газетой" рассказал, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи. Он отметил, что поселить вместе можно как пары, так и приехавших вместе друзей.