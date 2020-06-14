В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

Кроме того, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с "Российской газетой" рассказал, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи. Он отметил, что поселить вместе можно как пары, так и приехавших вместе друзей.