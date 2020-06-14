https://ria.ru/20200614/1572917334.html
СМИ подсчитали доходы Ефремова
2020-06-14T19:45
2020-06-14T19:45
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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Stas Dremov
А чего это ты в его карман лезешь?? Государство по УК наказывает ВРЕМЕНЕМ, а не деньгами, Юра.
91
Михаил Максимов
КП давно желтизной отдаёт. В своих карманах надо пересчитывать
77
31
россия
москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
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60
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
получал около трех миллионов рублей в месяц, пишет "Комсомольская правда
".
По данным газеты, его гонорар за моноспектакль варьировался от одного до полутора миллионов рублей. Несколько раз в месяц артиста звали на закрытые выступления.
Также Ефремов получал деньги в театре "Современник", где был приглашенным актером. Там ему платили за отработанные постановки, сумма каждый раз была разной.
"В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год", — говорится в публикации.
Сообщается, что за выход на сцену в антрепризных постановках артист получал от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, Ефремов снимался в кино: средняя цена съемочного дня составляла около двух тысяч долларов.
В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет. Ранее артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего. При этом адвокат, представляющий интересы родных Захарова, заявил, что родственники отказались от материальной компенсации и намерены добиваться справедливого суда.