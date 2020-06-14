СМИ подсчитали доходы Ефремова

По данным газеты, его гонорар за моноспектакль варьировался от одного до полутора миллионов рублей. Несколько раз в месяц артиста звали на закрытые выступления.

Также Ефремов получал деньги в театре "Современник", где был приглашенным актером. Там ему платили за отработанные постановки, сумма каждый раз была разной.

"В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год", — говорится в публикации.

Сообщается, что за выход на сцену в антрепризных постановках артист получал от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, Ефремов снимался в кино: средняя цена съемочного дня составляла около двух тысяч долларов.

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.