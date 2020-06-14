В Москве откроются закрытые в период самоизоляции вестибюли метро

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Закрытые в период самоизоляции 25 вестибюлей метро Закрытые в период самоизоляции 25 вестибюлей метро Москвы откроются утром 15 июня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

"Двадцать пять вестибюлей метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока, вновь откроют свои двери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться ими уже с 5.30 утра 15 июня.

"В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам. Открытие вестибюлей поможет им вновь пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро", - отметили в пресс-службе метро.

В пресс-службе также напомнили , что во время поездок в метро необходимо быть маске и перчатках, это особенно актуально сейчас, когда количество пассажиров в метрополитене увеличивается с каждым днем.

Всего в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.