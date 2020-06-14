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В Нью-Йорке число жертв коронавируса выросло на 23 человека
2020-06-14T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (штат)
сша
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коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (штат), сша, в мире

В Нью-Йорке число жертв коронавируса выросло на 23 человека

19:36 14.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки продолжает снижаться, в субботу умерли 23 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше трех тысяч.
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По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1657 человек – это наименьшее число с 20 марта.
"Хорошие новости – число смертей наименьшее за весь период – 23 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 32 человека.
Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 527 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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