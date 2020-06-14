В Нью-Йорке число жертв коронавируса выросло на 23 человека

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Число смертельных случаев коронавируса в штате Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки продолжает снижаться, в субботу умерли 23 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США . В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше трех тысяч.

По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1657 человек – это наименьшее число с 20 марта.

"Хорошие новости – число смертей наименьшее за весь период – 23 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 32 человека.

Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 527 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.